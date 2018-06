Cum să creşti un copil sociabil Orice parinte iși dorește sa creasca un copil sociabil, care sa se descurce de minune la școala și sa aiba mulți prieteni. Unii ștrengari, insa, intampina dificultați in a menține un dialog cu semenii lor. Astfel, unii copii fug de interacțiunea cu semenii lor și petrec tot timpul singuri.

Fii model pentru copil Ei bine, este cunoscut faptul ca cei mici imita comportamentul parinților. De aceea, trebuie sa fii un model pentru copilul tau. Arata-i cat mai multa afecțiune, pentru ca astfel va deveni mai deschis și mai sociabil. Atunci cand vezi ca cel mic se lasa greu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut datorita emisiunilor TV pe care le prezinta, timișoreanul Dan Negru și-a facut un renume și prin prisma publicarii pe rețelele de socializare a opiniilor sale... The post Timișoreanul Dan Negru explica de ce nu se… implica appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Catalin Cherecheș a inaugurat noul ecarisaj: Municipiul Baia Mare va deveni model de buna practica in ceea ce privește cainii fara stapan In timp ce alte orașe din Romania se lupta cu problema cainilor fara stapan, Municipiul Baia Mare devine un model de bune practici in acest domeniu. Ieri,…

- Este cel mai mare val de concedieri din istoria de 15 ani a Tesla si vine intr-un moment in care compania incearca sa-si indeplineasca tintele de productie pentru sedanul Model 3. Anul trecut, Tesla avea 37.543 de angajati, de peste 12 ori mai multi decat in urma cu cinci ani. In mai, Musk i-a informat…

- Proiectul a fost initiat de deputata Oana Bizgan, impreuna cu peste alte 60 de deputate si senatoare, si vizeaza completarea Legii nr. 1/2011 a Educatiei Nationale in asa fel incat acesti copii sa poata fi inscrisi in sistemul educational. Mai exact, initiativa legislativa prevede ca unitatile de invatamant…

- Teatrul pentru Copii si Tineret „Merlin” gazduieste luni, 21 mai, ora 19.00, cea de-a XV-a editie a galei „Primul meu film documentar”, intitulata „Antreprenoriat si Societate” si organizata de Asociatia VIRA, in cadrul careia filmele realizate de participanti sunt prezentate in premiera. In aceasta…

- Absolventii de liceu care nu s-au inscris pentru a sustine examenele de Bacalaureat, dar si tinerii care nu au reusit sa promoveze examenul maturitatii, se pot indrepta catre alte domenii cum ar fi scolile postliceale sau cursurile de calificare. Anul trecut, doar 116.000 din absolventii…

- Iata cateva greseli pe care multi parinti inca le mai fac si care sunt in detrimentul propriilor copii: Vorbesti pentru el Totul incepe cu acele simple intrebari pe care i le poate adresa o cunostinta intalnita intamplator: "Salut! Cum te numesti?" Chiar daca tendinta de a raspunde…

- Un seminar organizat de Penitenciarul Vaslui si recomandat specialistilor din domeniul reintegrarii sociale a reunit marti, 8 mai, la Vaslui specialisti din domeniul psihologiei, asistentei sociale, psihopedagogiei, preoti precum si educatorii din toate penitenciarele din regiunea Nord Est a Romaniei.