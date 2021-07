Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a informat, miercuri, ca numarul contagierilor cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu 3% fata de saptamana anterioara, relateaza EFE, citata de Agerpres.In ultima saptamana, numarul infecțiilor cu COVID-19 raportate in intreaga lume…

- Portugalia, care se confrunta cu recrudescența a epidemiei de coronavirus din cauza variantei Delta, a decis sa reimpuna interdicția de circulație pe timpul nopții incepand de vineri in 45 de orașe, inclusiv in capitala Lisabona, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Mariana Vieira da Silva, șefa…

- Marea Relaxare („Ziua Libertații”) era programata pentru 21 iunie, insa din cauza raspandirii accelerate a variantei indiene - Delta - a coronavirusului, autoritațile britanice au decis amanarea eliminarii totale a restricțiilor. Medicii și epidemiologii au cerut inca de la inceputul lunii iunie amanarea…

- Patronii de pub-uri si restaurante din Marea Britanie ofera avantaje generoase pentru a-i face pe lucratorii straini sa se intoarca si cer guvernului sa introduca o „viza de recuperare dupa coronavirus”.

- Portugalia va autoriza de luni calatoriile in scop turistic pentru persoanele din majoritatea tarilor europene, a anuntat sambata Ministerul de Interne portughez, transmit AFP si EFE. Persoanele venind din tari ale Uniunii Europene cu o incidenta a noului coronavirus “sub 500 de cazuri la 100.000 de…

- China incearca in mod deliberat sa creeze diviziuni in cadrul alianței de elita de partajare a informațiilor Five Eyes, prin stabilirea unor relații mai stranse cu guvernul de stanga al premierului din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern. Alianța Five Eyes, care cuprinde SUA, Canada, Marea Britanie, Australia…

- Joi seara 8 persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Cehia, pe autostrada D5, in directia Pilsen. Din declaratiile unui martor se pare ca in jurul orei 12 soferul a adormit in timpul condusului si microbuzul a lovit parapetul, dupa care s-a rasturnat pe partea stanga, s-a rostogolit, iar…