Cum să amenajezi o terasă modernă cu piscină? Despre pergole cu acoperiș retractabil Unul dintre visurile americane celebre este vila cu piscina. In filmele tale preferate probabil ca ai vazut de multe ori personaje care se bucura de relaxare la piscina si asta indiferent de conditiile de afara. Bineinteles ca si tu ti-ai dorit ca atunci cand ajungi de la munca sau cand ai avut o zi de vara caniculara, lunga si plina de sedinte si deplasari, sa te bucuri de reincarcarea bateriilor in piscina proprie. Alaturi de Sun Leader afli cum sa amenajezi o terasa moderna cu piscina si cum sa te bucuri de pergolele cu acoperis retractabil. Piscina poate sa fie folosita in orice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Germaniei s-a plans ca nu exista catering cu mancare calda in afara satului olimpic, la Beijing, in timpul competitiilor de la Jocurile Olimpice care se desfasoara in aceste zile. Acesta a precizat ca sportivii pot primi in afara satului olimpic doar „chipsuri, nuci si ciocolata”.

- Activezi in domeniul HoReCa și dorești sa te diferențiezi de concurența? Pergola cu acoperiș retractabil este o soluție inovatoare oferita de Sun Leader. O alternativa la terasele tradiționale, aceste sisteme moderne iți permit sa iți continui activitatea indiferent de sezon și de condițiile meteo.…

- Pentru copii iarna este magica. Ar admira ore in șir fulgii de zapada și ar sta afara toata ziua daca s-ar putea, bucurandu-se de bulgari, oameni de zapada și saniuș. Este foarte important pentru copii sa petreaca timp afara, chiar daca este iarna și ninge (cu excepția cazurilor in care este viscol,…

- (P) Iarna e o bucurie pentru majoritatea oamenilor. Chiar daca vremea de afara nu iți mai permite sa ai activitațile cu care te-ai obișnuit pe timpul verii, poți muta o parte din acestea in casa. Majoritatea oamenilor iubesc nopțile calde petrecute langa un șemineu, alaturi de bautura preferata și de…

- Așteptam sarbatorile de iarna, așa ca, din zi in zi poate veni prima zapada de anul acesta. Poate ca ai fost atras de alte aspecte și nu ai ajuns la service sa-ți schimbi anvelopele de vara cu cele de iarna. De aici inainte, a cam venit momentul. Iarna bate la ușa și e timpul sa-ți planifici vizita…

- A venit iarna, și e timpul sa ne relaxam la terase. Nu e o gluma, ideile noi și inovative marca Sun Leader fac posibila relaxarea pe terasa indiferent de anotimp și de condițiile meteo!Daca ai un restaurant, cafenea, hotel sau iți dorești o terasa moderna acasa, ești in locul potrivit: suntem…

- Vrei o terasa cu priveliste panoramica, una care poate fi folosita in orice anotimp, eleganta si confortabila in acelasi timp? Sun Leader are solutiile pe care le cauti: pergole retractabile si inchideri laterale din sticla, precum si alte accesorii care aduc plusuri unor astfel de spatii.Pergole…