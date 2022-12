Marile vedete ale lumii s-au intrecut in mesaje, care de care mai spectaculoase, in timpul „celei mai bune finale de Cupa Mondiala” din istorie. Finala turneului final din Qatar dintre Franța și Argentina a fost un meci neașteptat. Deși echipa latin americana a fost favorita, in ochii specialiștilor de la inceput, desfașurarea meciului nu a putut fi prevazuta de nimeni, spre bucuria fanilor. „Cea mai buna finala de Cupa Mondiala”, a scris Usain Bolt pe Twitter, insoțind mesajul de fotografii cu el imbracat intr-un tricou al Argentinei pe stadionul Lusail. Best World Cup Final Ever pic.twitter.com/5xJL6UXVSn…