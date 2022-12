Austriecii au reușit sa puna mana pe cateva sute de hectare in sudul țarii, intr-o afacere care vizeaza construcția a 4 parcuri fotovoltaice pe o suprafața de 680 de hectare, pusa la dispoziție de Complexul Energetic Oltenia. Investiția e finanțata de Ministerul Energiei din fondul de modernizare in proporție de 70%, potrivit Antena 3. Este vorba de o suma de 410 milioane de euro, care provine din cota Romaniei pentru certificatele de dioxid de carbon. Banii sunt incluși in planul de restructurare al CE Oltenia și acordați pe baza unor aplicații realizate de CE Oltenia și care a fost aprobata…