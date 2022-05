Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este hotarata sa forteze Ucraina sa isi abandoneze cursul euro-atlantic si vrea sa isi impuna propria dominatie in regiune, chiar daca Moscova isi concentreaza acum operatiunile in estul tarii vecine, au atentionat duminica serviciile de informatii ale armatei britanice, informeaza Reuters,…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a exprimat indoiala ca presedintele rus Vladimir Putin este informat pe deplin de consilierii sai in legatura cu situatia din Ucraina, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Intr-o podcast german despre politica ce urmeaza a fi transmis duminica, Scholz si-a exprimat convingerea…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- Fostul mare șahist Garry Kasparov, dizident al regimului Vladimir Putin, spune ca Rusia a trecut la urmatoarea faza a invaziei in Ucraina, cea in care viețile civililor nu mai conteaza. CONTEXT: Ziua a 8-a de la inceputul invaziei rușilor in Ucraina. Armata rusa a continuat atacurile asupra capitalei…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- UPDATE 16:05 – Bombardament la sud de Kiev, in zona unei centrale termice (Casa Jurnalistului) Armata ucrainiana a publicat o declarație prin care anunța ca forțele ruse au inceput „un bombardament intensiv” asupra unitaților din estul țarii. Potrivit comunicatului, forțele din Ucraina lupta acum…