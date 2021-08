Stiri pe aceeasi tema

- ,,Aceasta a fost DENISA, o tanara din județul Salaj care avea toata viața inainte. Aceasta este DENISA o leguma distrusa in bataie de un calau pe care il considera iubit. El 7 ani de pușcarie, ea distrusa pe viața dar …. cand doctorii spuneau ca nu are nici o șansa de supraviețuire ea lupta și dupa…

- O familie din statul american Ohio se poate considera cu adevarat norocoasa dupa ce a reușit sa recupereze ca prin minune un plic plin de bani aruncat la gunoi. In interior se aflau economiile bunicii de o viața, 25.000 de dolari, care, din neatenție, au ajuns intr-un morman de deșeuri de peste 6 tone,…

- Buni zori, maestre! Cum sa ne simțim in vremurile de azi? Nici noi nu mai știm. Soare fara perdea. Campurile, unele parjolite de neputința. Prin sate, case abandonate, darapanate de timp și cu lacrimi la ferestre. In alte vremuri, in timpuri cu viața aveau muscate colorate și parfumate . Vremea moderna,…

- Administrația din Țandarei a semnat un contract de 1 milion de euro care ofera persoanelor aflate «in risc de saracie și excluziune sociala» șansa de a avea o viața mai buna. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și se adreseaza unui numar de 260 de persoane din Cartierul…

- "Asa arata pauza de pranz, atunci cand o am - adica foarte rar. Si e cam singura masa a zilei, la mine. Zic fiindca exista oameni care cred ca noi ne petrecem viața in intalniri pe la restaurante de lux si in cine știe ce fițe, la Bruxelles. Nu e asa”, a scris Ramona Strugariu.Mesajul europarlamentarului…

- La subiectul I absolvenții de liceu de la profilul real și tehnologic, precum si fieliera vocaționala au avut un text la prima vedere „Viața lui I.L. Caragiale” de Șerban Cioculescu, potrivit edupedu.ro .La subiectul I, punctul B, candidații au avut de scris un text argumentativ despre „daca greutațile…

- Invitata in emisiunea La cina, gazduita de Ionela Nastase și Adi Hadean, Andreea Raicu (43 de ani) a explicat de ce nu s-a casatorit și de ce nu a devenit mama pana la varsta aceasta. In prezent, despre antreprenoare nu se știe daca formeaza sau nu un cuplu. In cadrul emisiunii anterior menționate,…

- Un decret emis de Departamentul pentru laici, familie și viața și aprobat de papa Francisc – document publicat vineri, 11 iunie a.c. – reglementeaza durata mandatelor de conducere cu privire la asociațiile internaționale de credincioși, astfel incat autoritatea sa reprezinte o autentica slujire a…