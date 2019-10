Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a disparut in Franta si e cautat de zeci de colegi. De luni seara nu a mai raspuns la telefon, camionul nu a putut fi localizat si nimeni nu mai stie nimic de el. Un sofer roman de camion e cautat de zeci de colegi in Franta, dupa ce pe grupurile camionagiilor a aparut un anunt…

- Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) ne-au transmis ca au primit cele 110 petitii prin care se cerea cercetarea disciplinara a sefului Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ) Iasi. Cererile au fost trimise din mai multe locuri din tara, mai intai la Politia ieseana, care…

- Politia a lansat un apel in vederea depistarii tanarului suspectat ca si-a ucis iubita. Sambata dimineata, trupul neinsufletit al tinerei de 17 ani a fost gasit in casa lui. Ba mai mult, in primavara acestui an, Laurentiu Marin a mai incercat o data sa o ucida.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, in perioada 14 - 20 septembrie, 42 de perchezitii domiciliare si au instituit masuri asiguratorii in valoare totala de peste 7.800.000 de lei in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice,…

- Nu s-a schimbat nimic dupa tragedia din Caracal la nivelul Politiei Romane, astfel ca daca un copil ar suna din nou la 112, situatia s-ar repeta, la doua luni de cand Alexandra nu a fost salvata.

- Adolescenta a disparut la varsta de 15 ani, in urma cu 4 ani, scrie antena3.ro. Familia nu a incetat sa o caute in toți acești ani, iar de cand au descoperit unde se afla fiica lor, cei doi parinți traiesc un coșmar. Citeste si Adolescenta data disparuta a fost gasita de politisti. Unde a…

- Incidentul a avut loc astazi, la intersecția Bulevardului Dorobanților cu Calea Galați, din Braila. Un individ s-a napustit asupra unei femei de 40 de ani și a injunghiat-o, in vazul trecatorilor. Oamenii au fost cei care au sunat la 112 și au anunțat Poliția. ”Este vorba despre o femeie, in varsta…

- Politisti de investigatii criminale de la IPJ Buzau au depistat in municipiul Buzau un barbat de 36 de ani, urmarit international de autoritatile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de furt.