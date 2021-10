Cum s-a „născut” Internetul: Prima conexiune între două calculatoare (VIDEO) Ziua Internaționala a Internetului este sarbatorita in fiecare an la 29 octombrie. Prima conexiune intre doua calculatoare s-a realizat la 29 octombrie 1969, cand s-au transmis pe rand, si au fost receptionate, literele L, O si G. Charley Kline de la UCLA (California) a incercat pentru prima data sa se conecteze online. Charley Kline a transmis de la un calculator SDD Sigma 7, gazduit in universitate, mesajul ”LOG” catre un calculator SDD Sigma 7 de la Stanford Research Institute, utilizand reteaua ArpaNet. Mesajul ar fi trebuit sa fie „Login“, insa sistemul s-a blocat dupa apasarea tastei „G“.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

