Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat luni, la Digi24, despre candidatul comun PSD-PNL la alegerile prezidentiale, ca este o intrebare la care a raspuns. ”Sa vedem care sunt rezultatele alegerilor locale si europarlamentare, care este profilarea din perspectiva perceptiei. Functia de presedinte nu se…

- La finalul ceremoniei de primire, cei doi inalti oficiali au avut o intrevedere tete-a-tete, urmata de o intalnire, in plen, a celor doua delegatii oficiale.Cei doi sefi de guvern au participat la o ceremonie de semnare a unor documente bilaterale.Ulterior, premierul Marcel Ciolacu și omologul sau vor…

- Conducerea societatii Silozul Ostrov SRL, prin Enea Vlad, asociat unic al societatii, a luat decizii importante pentru evolutia afacerii lui. Va prezentam in randurile de mai jos principalele modificari aduse: Prima se refera la schimbarea sediului social in mun. Constanta, Sos. Mangaliei nr. 48, jud.…

- “Ninsoarea care s-a așternut in ultimele 12 ore pe toata raza județului Satu Mare nu a creat probleme importante in trafic. Utilajele de deszapezire, monitorizate prin GPS, au acționat pe cele mai importante artere de circulație din județ inca de ieri seara, cu incepere de la ora 20.30. S-a intervenit…

- Rapid ataca primul meci al sezonului in Liga Campionilor, din etapa a 9-a, contra lui Krim Ljubljana cu doua absențe importante, Eliza Buceschi și Estavana Polman, ambele accidentate dupa Campionatul Mondial. Partida va incepe la ora 19:00 și poate fi urmarita Live pe Digisport 1, Orange Sport 1 și…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu aduce vești importante pentru toți pensionarii. Aceasta a oferit, in prima zi a noului an, detalii importante cu privire la pensiile din acest an. Potrivit ministrului, seniorii vor primi pensiile... Citește AICI ce se va intampla cu pensiile incepand…

- Daca o sa te uiți in dicționar, cuvantul acasa se refera la locul in care locuiești, doar ca, in realitate, cuvantul acasa inseamna cate ceva diferit pentru fiecare. Poate ca unii oameni se gandesc la acasa și automat le zboara gandul la familie, la cei apropiați, ci nu la un loc in sine. Sau, poate…

- INTRUNIRE… Ultima ședința a Consiliului Local Huși, care va avea loc in aceasta saptamana, va supune aprobarii consilierilor valoarea taxelor și impozitelor pe care localnicii le vor achita in 2024. Unitațile administrativ-teritoriale din județ care și-au votat deja taxele și impozitele și-au corelat…