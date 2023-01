Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret faptul ca Andrew și Tristan Tate au avut relații cu femei celebre din showbiz-ul autohton. Dupa ce Tristan a avut o relație cu Bianca Dragușanu, s-a speculat faptul ca milionarul britanic s-a iubit și cu Otilia Bilionera, caci au fost surprinși impreuna, la o cafenea din București,…

- Andrew și Tristan Tate se afla in aceste momente in fața judecatorilor de la Curtea de Apel București, unde așteapta sa afle daca vor ramane sau nu in arest. Cei doi au incercat sa convinga instanța sa le accepte contestația cu motive precum faptul ca ar avea copii, care au nevoie de ei in libertate.

- Frații britanici Andrew și Tristan Tate,arestați in Romania pentru trafic de persoane, sunt greu de reabilitat. Psihologul criminalist Tudorel Butoiu a explicat ca cei doi au exploatat o suferința și, cat timp au fost in libertate, au facut parada de manej, dar, ca orice infractor, puși in fața…

- Aflați in Arestul Central al Poliției de mai bine de o saptamana, frații Andrew și Tristan Tate par doi oameni total schimbați. Conform unor marturii venite din partea unor persoane arestate in alte dosare, cei doi sunt cu totul altfel decat erau cunoscuți de pe platformele de socializare.

- Andrew si Tristan Tate, cunoscuti la nivel international drept vedete in social media, le racolau pe femeile pe care le exploatau promitandu-le acestora relatii stabile. „Nevoia de atentie si stabilitate” a femeilor aflate in stare de vulnerabilitate era speculata pentru a le castiga increderea.…

- O gorila confecționata din dolari - asta au gasit anchetatorii cand au descins in casa fraților Andrew și Tristan Tate! Reacția anchetatorilor a fost epica: „Nu pot sa cred!”, se aude pe inregistrarea video, facuta publica de anchetatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procurorii DIICOT au cerut Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a fratilor Andrew si Tristan Tate si a celorlalte doua persoane retinute alaturi de cei doi britanici in dosarul de trafic de persoane si viol. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…