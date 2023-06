Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Evaluare Naționala din anul 2023 a inceput, iar elevii au susținut, luni, prima proba din acest an. Rezultatele vor fi publicate in data de 28 iunie, iar elevii nemulțumiți de nota obținuta vor avea dreptul sa faca contestație. Iata cum se face acest lucru și in cat timp de la aflarea notei.

- Peste 2.600 de candidați din Gorj participa luni la examenul de Evaluare Naționala. Luni, de la ora 9.00, este programata proba la Limba romana. Miercuri este programat examenul la matematica, iar joi la limba materna. Elevii trebuie sa fie in salile de examen la ora 8.30. Examenul are loc de la ora…

- Examenul de limba romana la Evaluarea Naționala 2023 a inceput, marți, la ora 9.00, dupa ce toți elevii au primit subiectele. Aceștia au avut la dispoziție doua ore pentru rezolvarea tuturor cerințelor. Subiectele la Romana la Evaluarea Naționala 2023 vor fi publicate in curand pe Libertatea.ro. Programa…

- Evaluarea Naționala 2023 va avea loc in luna iunie, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației. Elevii vor susține doua probe scrise, iar cei aparținand unor minoritați naționale vor susține și examenul la limba materna. Aflați in randurile urmatoare la ce ora incepe examenul de Evaluare Naționala…

- La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in județul Cluj, s-au inscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 113 unitați de invațamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban și 46 de centre in mediul rural. Cei 5136 de candidații provin,…

- Examenul de Evaluare Naționala 2023 se apropie, astfel ca prima proba incepe pe 19 iunie 2023. Greva generala a fost suspendata, astfel ca examenele se vor susține conform calendarului inițial.

- Zi cu emoții pentru absolvenții claselor a 9-a. 29 395 de elevi din 1073 de instituții de invațamant din intreaga țara, vor susține, incepand cu ora 09:00, examenul național de absolvire a gimnaziului la Limba de instruire.

