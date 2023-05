Stiri pe aceeasi tema

- Andra a povestit ca a avut parte de o situație stanjenitoare cu Gigi Becali. Invitata la podcastul lui Mihai Bobonete, cantareața a povestit cum a ajuns sa iși sparga dintele din cauza patronului de la FCSB.Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, iar Gigi Becali se numara printre…

- Cantareața Andra, 36 de ani, a povestit un moment delicat trait la o petrecere, cu ea și cu Gigi Becali in prim plan, cand era sa ramana fara un dinte! Cantareața din Ardeal are una dintre cele mai apreciate voci din Romania și este foarte iubita pentru melodiile sale. Invitata in cadrul podcast-ului…

- In ediția din aceasta seara, la Romanii au talent, este ultima șansa pentru concurenți in etapa preselecțiilor. Peste 300 de concurenți au urcat pe scena show-ului de la PRO TV pentru a-i impresiona pe jurați.Un sezon magic al celui mai simplu și firesc format TV ajunge in aceasta seara, de la ora 20:30,…

- Dupa ce a avut un derapaj al adresa celor de la CSA Steaua, Cristi Borcea, fost acționar al la Dinamo, a vorbit despre rivalitatea cu Gigi Becali, cel care i-a fost naș la nunta cu Alina Vidican. Revista „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA ONLINE ---> Comanda AICI!…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, susține ca a primit amenințari cu moartea dupa decizia ICCJ privind palmaresul Stelei. Talpan i-a aratat cu degetul pe Gigi Becali și Dumitru Dragomir pentru declarațiile acestora la adresa lui. ...

- Una din trei romance ar fi fericita cu un salariu net lunar de cel putin 1.000 de euro, iar aproape o treime (32%) considera ca pragul de venit personal net lunar de la care s-ar simti fericita este de cel putin 2.000 de euro net, arata un studiu al aplicatiei financiare Revolut.”Una din trei romance…

- Dezastrele, rabufnirile uriașe ale naturii care ne gazduiește cu inca prea multa indulgența ne obliga, repetat, la reevaluarea propriilor considerații asupra limitelor ființei umane. Ne obliga sa admitem, cand ne imbata orgoliul dement de a ne considera dumnezei, ca suntem intre cele mai firave ființe…