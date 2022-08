Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin a avut parte de o cerere in casatorie ca-n filme la Splash! Vedete la apa. Cum a reacționat indragita artista atunci cand iubitul ei, Robert Stoica, și-a luat inima in dinți și a intrebat-o. Cantareața nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Maria Constantin a sarit de la 7 metri in finala primei saptamani de la Splash! Vedete la apa 2022. Imediat dupa execuția neașteptata, iubitul cantareței, Robert Stoica, a cerut-o in casatorie.

- Ion Șaulescu a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa, deși a fost cooptat pe ultima suta de metri. Fostul concurent Mireasa a dat dovada de un curaj imens cand a sarit la platforma de 10 metri, deși nu avea același timp de pregatire in spate, precum colegii sai.

- Vica Blochina a executat o saritura in cap de la 3 metri, in ediția a treia de la Splash! Vedete la apa. Concurenta a avut foarte multe emoții inainte de a sari, iar in urma antrenamentelor s-a ales cu vanatai serioase.

- Andreea Bododel nu știe sa inoate și ii este frica de inalțime, dar a decis sa-și depașeasca limitele prin participarea sa la Splash! Vedete la apa 2022. Concurenta a sarit de la 7 metri in ediția de pe 12 august 2022 a sezonului 5 al celui mai racorior show al verii.

- Deși in ultimii ani s-a retras din luminile reflectoarelor, iata ca Banel Nicolița se numara printre concurenții noului sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Fostul fotbalist s-a pregatit temeinic și a fost gata sa ii dea pe jurați pe spate, numai ca fix inainte de saritura a izbucnit in lacrimi.

- Vica Blochina a implinit 47 de ani pe 8 august. Cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta a organizat o petrecere la care și-a chemat prietenii apropiați. A avut și muzica live, dar și un fotograf care a imortalizat toate momentele. Petrecerea organizata de Vica Blochina a avut loc la un restaurant cu…

- In varsta de 37 de ani, Banel Nicolița i-a impresionat cu indrazneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apa“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut insa parte in timpul filmarilor, chiar inainte de momentul sau, l-a adus…