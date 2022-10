Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a gasit un inlocuitor parțial pentru piața europeana a gazului: Moscova și Teheranul au convenit sa mareasca livrarile la 15 milioane de metri cubi pe zi. Acest lucru a fost raportat de agenția de știri iraniana Fars, citand un document al acordului. Livrarile vor trece prin Azerbaidjan. Pe baza…

- Gigantul rus Rosatom va incepe construcția a doua noi reactoare nucleare in Ungaria in urmatoarele saptamani, a anunțat ministrul de externe ungar. Acordul, incheiat intre Rusia și statul UE in 2014, vizeaza extinderea centralei nucleare de la Paks. Industria nucleara a Rusiei nu a fost supusa sancțiunilor…

- Gigantul rus Rosatom va incepe construcția a doua noi reactoare nucleare in Ungaria in urmatoarele saptamani, a anunțat ministrul de externe ungar. Acordul, incheiat intre Rusia și statul UE in 2014, vizeaza extinderea centralei nucleare de la Paks. Industria nucleara a Rusiei nu a fost supusa sancțiunilor…

- Din dorinta de a prelua conducerea in zonele ocupate de Rusia din sud-estul Ucrainei, fortele de gherila loiale Kievului omoara oficiali pro-Moscova, distrug poduri si terenuri si ajuta armata ucraineana prin identificarea tintelor cheie, relateaza The Associated Press.

- In aprilie 2022 Rusia a retras autorizatia de functionare a 15 organizatii internationale – printre ultimele care mai existau datorita legislatiei care acuza ONG-urile ca sunt agentii strainatatii si nu permite finantare din exterior (fundatia Soros nu mai exista de ani de zile in Rusia).

- Un oficial instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata in mare parte inca de la inceputul invaziei din Ucraina, confirma anuntul cu privire la pregatirea unui referendum de alipire la Rusia.

- Kremlinul spune liderilor Europei ca Moscova „nu este interesata” sa taie aprovizionarea cu gaze catre Europa. Ba, chiar da asigurari in acest sens, „Rusia nu este interesata de acest lucru”, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, in conferința sa de presa zilnica, raspunzand…