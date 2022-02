Stiri pe aceeasi tema

Un studiu, realizat de Universitatea din Valencia, impreuna cu Dentaid Research Center si publicat in Journal of Oral Microbiology, a determinat ca dezintegrarea membranei coronavirusului SARS-CoV-2 se produce atunci cand intra in contact cu Clorura de Cetilpiridinium (CPC), prezenta in mai multe tipuri de apa de gura, ceea ce a avut ca rezultat o scadere a capacitatii de infectare a celulelor umane.

- Studiul, realizat de Universitatea din Valencia (UV), impreuna cu Dentaid Research Center si publicat in Journal of Oral Microbiology, a determinat ca aceasta dezintegrare a membranei coronavirusului se produce la intrarea in contact cu Clorura de Cetilpiridinium (CPC), prezenta in mai multe tipuri…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford semnaleaza ca pacienții cu o forma ușoara de Covid-19 se pot confrunta cu tulburari de memorie și atenție pentru o perioada intre șase și noua luni dupa recuperare. In studiul citat de Reuters au fost incluși 136 de participanți care au fost testați pozitiv pentru…

Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca vaccinarea cu doua doze nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva variantei Omicron a coronavirusului, ceea ce indica faptul ca este posibil sa se inregistreze o crestere a numarului de infectii si la persoanele vaccinate.

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea din Kyoto au conceput o masca speciala care devine fluorescenta sub razele de lumina ultravioleta cand intra in contact cu Covid 19. Maștile sunt fabricate pornind de la ouale de struț. Aceste pasari sunt capabile de a produce anticorpi contra coronavirusului.…