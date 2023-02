Stiri pe aceeasi tema

- Minodora este una dintre cele mai apreciate și iubite canterețe din Romania. Ei bine, in urma cu cațiva ani, artista și-a taiat stomacul, iar de atunci reușește sa ramana la fel de slaba. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre cum reușește sa se mențina in forma. Iata ce dezvaluiri…

- Bianca Dragușanu a dat carțile pe fața in ceea ce privește relația ei cu parinții iubitului sau. Fosta asistenta TV a vorbit, fara ezitare, despre familia lui Gabi Badalau intr-un interviu pentru Antena Stars.

- Dupa o perioada in care nu au vrut sa mai auda nimic unul de altul, Marian Mexicanu și fiul sau, Edy, au ingropat definitiv securea razboiului și se pare ca au dat uitarii momentele neplacute din trecute. Edy a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars cum se ințelege cu tatal sau, dupa ce s-a produs…

- Yamato Zaharia și Denisa Despa au avut o perioada au care s-au tatonat, iar acum nu se știe daca formeaza un cuplu. Luptatorul MMA a precizat in ziua de Craciun ca va merge acasa la dansatoare, in timp ce ea a anunțat la Antena Stars ca nu mai vorbesc.

- Mario Mutu este fiul lui Adrian Mutu din casnicia cu Alexandra Dinu, iar tanarul de 20 de ani cucerește multe domnișoare cu atitudinea sa și felul in care arata. De ceva timp, Mario are o relație, iar recent fanii s-au intrebat daca nu cumva fiul fotbalistului s-a apucat de Only Fans alaturi de iubita…

- Adrian Mutu și Alexandra Dinu au format cel mai frumos cuplu de la inceputul anilor 2000. Erau frumoși, celebri, și parea ca au toata lumea la picioare. Puțini se așteptau ca cei doi sa divorțeze mai ales ca soția Briliantului adusese pe lume și un copil. Douazeci de ani mai tarziu, Adrian Mutu marturisește…

- De doi ani de zile, Razvan Botezatu este implicat intr-o relație amoroasa cu un barbat pe care a preferat sa nu il arate publicului larg. Acum, intr-un interviu pentru Click, fostul prezentatorul de televiziune spune ca abia așteapta sa fie cerut in casatorie. Spera ca cererea sa se intample cat mai…