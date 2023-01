Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana de la tragedia produsa langa Lacul Morii din Capitala, unde Ana Oros a murit mușcata de caini, primarul Sectorului 6 spune ca, daca ar fi in locul familiei victimei, ar da in judecata toate autoritațile, inclusiv pe el insuși. Ciprian Ciucu a mai declarat, la Digi24, ca pericolul inca…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, in aceasta dimineața, in cimitirul unde va fi inmormantata Ana Oros, tanara ucisa de caini. O haita de maidanezi este in zona. Poliția locala a chemat ASPA la capela pentru a ridica animalele. La capela a ajuns și fostul șot al Anei care a spus ca fiul lor a aflat…

- Cazul femeii sfașiate de caini ieri in Capitala nu este, din pacate, singular. In urma cu doar doua zile, un barbat de 71 de ani dintr-un sat din Brașov a fost și el ucis de caini pe un camp. Specialiștii in dresaj ne dau cateva sfaturi despre cum ar trebui sa reacționam cand suntem incolțiți de haite(sursa:digi24.ro)…

- Familia Anei Oros Daraban, femeia ucisa de o haita de caini in zona Lacul Morii, din Capitala, a transmis un mesaj public in aceasta dimineața. Soțul femeii a declarat, prin intermediul unei postari pe Facebook, ca Ana va fi inmormantata creștinește in orașul ei natal, Baia Mare, in cursul zilei de…

- Se fac anchete si se mobilizeaza institutii care puteau evita tragedia de la Lacul Morii, din Capitala. Ana, femeia de 43 de ani, omorata de caini, ar fi fost in viata daca autoritatea sesizata isi facea datoria.

- Ana Oros a fost ucisa de caini in timp ce alerga langa digul de la Lacul Morii, exact in locul unde fusese atacata si ranita grav de caini si anul trecut. Prietenii acesteia au raspuns la intrebarea "de ce a continuat sa mearga acolo"? Pentru ca nu putea trai cu frica. Prieteni ai Anei au mers duminica…

- Femeia care alerga in zona Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei a mai trecut, anul trecut, printr-un episod similar: abia a scapat cu viața, in aprilie 2022, dupa ce a fost mușcata, in aceeași zona, de mai mulți caini.

- O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti a fost omorata de o haita de caini. La locul tragicului incident s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia n-a avut nicio scapare O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti,…