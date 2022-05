Stiri pe aceeasi tema

- – Ce mai faceti? – Imi puneți o intrebare la care nu prea știu sa raspund in ultima vreme. Ma straduiesc sa fac ce trebuie. Incerc sa ma adaptez unei vieți pentru care nu eram pregatita. O viața care parca nu e a mea. Cineva a tot incercat sa-mi predea niște lecții in sensul acesta, sa ma pregateasca,…

- Rivalitatea dintre Jeff Bezos si Elon Musk se manifesta acum si la nivel de proiecte cosmice. Amazon a confirmat lansarea lui Project Kuiper, un serviciu de Internet furnizat de o retea de 3000+ sateliti, dusi in orbita joasa a Pamantului printr-un parteneriat cu Arianespace, ULA si Blue Origin. Amazon…

- O repriza buna de plans, cea mai buna terapie. De fapt, unii psihologi chiar susțin ca ne facem un mare deserviciu prin faptul ca nu plangem in mod regulat. “Plansul activeaza organismul intr-un mod sanatos”, spune Stephen Sideroff, Ph.D., psiholog clinic la UCLA și director al Institutului de etica…

- O lume fascinanta, unde curioșii de toate varstele pot afla informații inedite despre cele mai controversate animale care au trait pe Terra vreodata, ajunge in Suceava. Lumea Dinozaurilor „aduce” in ansamblul Iulius Mall 19 exemplare, in marime naturala si care se mișca, a celor mai cunoscute specii…

- Intr-un dialog pentru publicul romanesc, purtat cu Libertatea, scriitorul, profesorul și disidentul Dmitry Bykov, una din cele mai colorate si critice voci din intelectualitatea rusa, spune de ce este pesimist cu privire la posibilitatea ca Putin sa poata fi oprit din interiorul Rusiei. El nu se ferește…

- Academicianul Radu Miron a incetat din viata la varsta de 95 de ani. Unul dintre marii profesori ai Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", matematician de renume si reprezentant de referinta al scolii matematice iesene, ne-a parasit in aceste zile. Profesorul Radu Miron a fost cadru didactic al Facultatii…

- Un fragment dintr-o racheta abandonata in spatiu s-a prabusit vineri pe fata nevazuta a Lunii, oamenii de stiinta estimand ca impactul s-a produs la ora 12:25 GMT, informeaza BBC. Acel fragment de racheta avea greutatea de trei tone si era monitorizat de mai multi ani, insa originea sa a starnit controverse.…

- Canada le va interzice canadienilor sa efectueze orice fel de tranzacții externe cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk și Donețk. Sunt de asemenea impuse sancțiuni impotriva parlamentarilor ruși care au votat in favoarea «deciziei ilegale de recunoaștere a republicilor secesioniste» și este interzis…