- O explozie puternica a zguduit marti, 04 august 2020, capitala libaneza Beirut provocand ranirea a zeci de persoane. Puternica deflagratie a avut loc in zona portului, geamurile a numeroase imobile si magazine s-au spart pe o raza de kilometri. Nori de fum s-au ridicat deasupra capitalei, iar din relatarile…

- Substanta care ar fi provocat explozia din Beirut provenea de pe o nava sub pavilion moldovenesc, transmite agentia rusa TASS . 2750 de tone de azotat de amoniu ar fi fost aduse acolo pe o nava sub pavilionul Republicii Moldova, acum cativa ani. Incarcatura a fost confiscata in 2014 de pe nava moldoveneasca…

- Circa 100 de persoane și-au pierdut viața, iar peste alte 4.000 au fost ranite, in urma unei explozii puternice care a avut loc ieri in depozitul portului din Beirut. Totul a pornit de la o incarcatura de nitrat de amoniu, care a sarit in aer. Aceeași substanța a fost elementul cheie al unei tragedii…

- Tragedia de la Beirut a marcat un glob intreg, dupa ce peste 100 de persoane au murit, iar alte peste 4.000 au fost ranite in urma exploziei care a lovit Libanul, intr-o perioada in care acesta este grav afectata de cea mai mare criza economica, de la 1990 incoace. Declarațiile oficiale ale autoritațile…

- Autoritațile libaneze au anunțat ca in portul din Beirut erau depozitate 2.750 de tone de azotat de amoniu care urmau sa fie transportate in Africa. In 2013, o nava cu aceeași incarcatura era sechestrata in portul libanez. Citand agenția rusa TASS, care are un corespondent in Liban, presa de la Chișinau…

- Autoritațile libaneze cred ca puternica deflagrație care a ucis cel puțin o suta de persoane și a ranit cateva mii la Beirut a fost produsa de cele 2.700 de tone de nitrat de amoniu depozitate in port de ani de zile. Nitratul de amoniu a stat și la baza tragediei din Mihailești, din 2004, cand 18 oameni…

- Premierul libanez Hassan Diab a cerut marti ”tarilor prietene” sa ajute Libanul, dupa exploziile puternice care au zguduit portul din Beirut si care s-au soldat, potrivit unui nou bilant, cu cel putin 50 de morti si 2.750 de raniti, relateaza AFP. Numeroase imagini care suprind o explozie și pagubele…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…