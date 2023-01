Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de social media TikTok si Twitter sunt criticate dupa ce au permis vehicularea unor teorii ale conspiratiei ce ar putea afecta ancheta privind traficul de persoane in cazul "regelui masculinitatii toxice", Andrew Tate, care a fost arestat in Romania alaturi de fratele sau, relateaza saptamanalul…

- Finalul anului 2022 nu a fost unul bun pentru Andrew și Tristan Tate. Seara trecuta, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce in cursul zilei de ieri, procuroriii DIICOT au facut percheziții atat in casa milionarilor, cat și la domiciliul polițistei implicate in dosar. Cum i-a luat Andrew…