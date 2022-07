Cum procedezi dacă vrei să-ți închiriezi apartamentul prin Airbnb Cum procedezi daca vrei sa-ți inchiriezi apartamentul prin Airbnb. Airbnb e la mare cautare de ceva timp, iar daca vrei sa iți inchiriezi apartamentul prin intermediul platformei trebuie sa știi ca pașii sunt cat se poate de simpli. In primul rand, trebuie sa știi ca oricine iși poate oferi locuința spre inchiriere pe Airbnb, indiferent de tipul acesteia. Fie ca ai un apartament, o casa intreaga, o cabana, sau fie și numai o camera sau un pat intr-un apartament, orice opțiune este valabila. Referitor la inregistrarea și listarea locuinței tale pe platforma, acestea sunt gratuite, iar locația nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- set masa si scaune Conceptul de camera de zi este unul relativ nou, care isi croieste drum in cultura autohtona. Plecand de la renumitele sufragerii, care erau cartea de vizita a oricarei case, acestea s-au transformat usor in living sau zona open space cu acces direct spre bucatarie. Se pare ca stilul…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu de vegetatie la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incendiu a izbucnit in satul Bogonos, comuna Letcani. „Incendiu de vegetatie uscata in vecinatatea unei locuințe, in comuna Letcani, satul Bogonos. Intervin 2 autospeciale de intervenție…

- Alegerea covorului perfect nu este o sarcina ușoara. Mai ales in camera de zi, unde multe elemente intra in joc și trebuie sa fie luate in considerare. Acești pași (foarte simpli) te vor ajuta sa te ghidezi sa gasești un covor living perfect.Covoarele, pe langa faptul ca ofera caldura și izolație, servesc…

- BULETIN INFORMATIV Atenție! Nu lasați lumanarile aprinse nesupravegheate! Incendiu la o locuința din comuna Golești O familie din comuna Golești a fost la un pas sa-și vada agoniseala de o viața facuta scrum dupa ce o lumanare lasata nesupravegheata in bucatarie a dus la izbucnirea unui incendiu.…

- FOTO| De Ziua Copilului, trei micuți dintr-o comuna din Alba au primit cel mai frumos cadou. O locuința noua, cu ajutorul autoritaților și localnicilor FOTO| De Ziua Copilului, trei micuți dintr-o comuna din Alba au primit cel mai frumos cadou. O locuința noua, cu ajutorul autoritaților și localnicilor…

- Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfașoara activitate de intreprinzator și care transmit in posesie si/sau in folosinta proprietate imobiliara altor persoane fizice, prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorarii obligațiunilor fiscale…

- Brazilianul Leonardo Nascimento de Araujo (52 de ani), director sportiv al celor de la PSG din 2019, va parasi clubul la finalul acestui sezon. Urmatorul pe lista plecarilor este antrenor Mauricio Pochettino (50). Sambata, PSG a anunțat prelungirea ințelegerii cu atacantul Kylian Mbappe, care va ramane…

- ZTE a lansat pe 9 mai un flagship din gama Axon, ZTE Axon 40 Ultra, al carui selling point este camera selfie ascunsa sub ecran. ZTE face asta din acelasi motiv ca Samsung cu Galaxy Z Fold 3: pentru o imersiune mai mare in imaginea afisata pe ecran. Avem de-a face aici cu un smartphone cu dimensiuni…