Cum ”prinzi” o vacanță ieftină în Grecia anul acesta: Săptămâna cu cele mai mici prețuri Mulți turiști viseaza la un concediu in Grecia, vara, cu gandul la insulele paradisiace, apa cristalina și branza feta proaspata. O echipa de experți in calatorii a dezvaluit cum sa obținem o vacanța ieftina in Grecia in aceasta vara. Potrivit unui studiu realizat de Skyscanner, o platforma online de calatorii care ofera servicii de cautare și comparație a prețurilor pentru zboruri, hoteluri și inchirieri auto, mai mult de o treime dintre cei care intenționeaza sa calatoreasca inca nu și-au rezervat vacanța de vara de anul acesta. Cei care cauta plaje minunate, taverne in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

