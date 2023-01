Cum prepari masca de par cu ulei de rozmarin. Planta stimuleaza creșterea parului. Daca iți dorești un par mai lung intr-un mod mai natural, ar fi bine sa știi cate ceva despre beneficiile pe care rozmarinul le are asupra firului de par. Pe langa aroma pe care aceasta planta o deține, in spate se mai ascund și alte beneficii. Rozmarinul a fost folosit in mod tradițional pentru orice, de la probleme de digestie, la pierderi de memorie, chiar și pentru durerile de dinți. Cum prepari masca de par cu ulei de rozmarin. Planta stimuleaza creșterea parului Studiile au demonstrat insa ca rozmarinul are…