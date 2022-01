Stiri pe aceeasi tema

- Liberalizarea pieței de energie – o țeapa uriașa pentru milioane de romani și zeci de mii de companii!Odata in plus se dovedește cat de multa dreptate a avut PSD cand avertiza asupra riscurilor aduse de o liberalizare salbatica a pieței energiei.In acest moment s-a ajuns la situația aberanta…

- Din nou se dovedește cat de multa dreptate a avut PSD cand avertiza asupra riscurilor aduse de o liberalizare salbatica a pieței energiei. In acest moment s-a ajuns la situația aberanta ca prețurile de pe piața concurențiala sa fie mai mari decat cel al serviciului universal. „Altfel spus, pentru cel…

- Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a primit o factura record la gaz, care amenința funcționarea instituției. ”Am incheiat recent negocieri și discuții cu furnizorul de gaz al teatrului. Prețul gazului a crescut la noi de …8 ori. Suntem la costul de 260.000 de lei pe luna, ceea ce e o lovitura enorma…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) are prevazute pentru 2022 venituri de 166,56 milioane de lei, din care 129,61 milioane de lei din taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare, conform bugetului de venituri si cheltuieli publicat in Monitorul…

- Ce pensie are Dumitru Dragomir? Ce face acesta cu suma fabuloasa luna de luna? Romanii au ramas surprinși de marturiile acestuia din cadrul unui show. Ce a spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania? Dumitru Dragomir, detalii despre pensia sa: ce suma uriașa ia? Mitica Dragomir…

- Cat vom plati pentru gaz și lumina, in aceasta iarna. Virgil Popescu: ”Vești bune pentru milioane de romani” Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca Romania are stocuri suficiente de gaze pentru a trece cu bine peste aceasta iarna. A explicat cat vor plati romanii pe facturile…

- S-a dat o mita uriasa pentru a obtine contracte in Venezuela, politia reușind sa puna sechestru pe 42 de milioane de euro. Mita ar fi mers la compania petroliera de stat, Petroleos de Venezuela Industrial Sa, noteaza mediafax. Pentru a obtine contracte de 71 de milioane de euro in Venezuela,…

- Virgil Popescu: Compensarea facturilor pentru energie electrica și gaze va incepe de la 1 noiembrie 2021 Virgil Popescu: Compensarea facturilor pentru energie electrica și gaze va incepe de la 1 noiembrie 2021 Virgil Popescu, ministrul demis al Energiei, a explicat in cursul zilei de miercuri, faptul…