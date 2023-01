Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Cortea, in varsta de 36 de ani, este partenerul lui Catalin Bordea la „America Express”, show ce va debuta duminica, 15 ianuarie la Antena 1. Puțini știu detalii despre Nelu Cortea, partenerul de echipa al artistului de stand-up Bordea! Nelu Cortea, in varsta de 36 de ani, va face echipa cu Bordea…

- Dan Frinculescu și Mane Voicu au o misiune foarte importanta in cadrul finalei Stand-Up Revolution – „sa dezamorseze“ emoțiile celor 11 concurenți, ale juraților și, deopotriva, ale prezentatorilor. La fel ca finaliștii sezonului 2 al emisiunii, Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea vor intra…

- Marea Finala a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10, a adus-o caștigatoare pe Florica Baboi. Concurenta a avut o reacție memorabila atunci cand a aflat ca ea este cea care a obținut premiul de 30.000 euro, astfel ca nu a putut sa iți mai controleze emoțiile. Mai mult, Florica a marturisit ca și-a implinit…

- Cand are loc finala Chefi la Cuțite 2022. Echipele se lupta pentru premiul cel mare. Finala Chefi la Cuțite 2022 se apropie. Mai sunt doar cateva zile pana cand vom afla cine pleaca acasa cu premiul cel mare. Cand are loc finala Chefi la Cuțite 2022. Echipele se lupta pentru premiul cel mare Al zecelea…

- Joi, 3 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 22.400 de caștiguri in valoare totala de aproximativ 1.500,000 de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 3 noiembrie 2022Loto…

- In ediția de Super Neatza din data de 2 octombrie 2022, Razvan a stat de vorba cu Diana Mihaila, primul specialist in soluții de organizare din Romania, despre cum depozitezi, in mod corect, alimentele la frigider sau in congelator.

- Joi, 20 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 22.025 de castiguri in valoare totala de peste 1.384,180 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 20 octombrie 2022 Loto 6/49:Loto…

- Duminica, 16 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de caștiguri in valoare totala de peste 807.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 16 octombrie 2022 Loto 6/49:…