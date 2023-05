Stiri pe aceeasi tema

- Apo Whang-Od, o artista tatuatoare din Filipine, este cea mai batrana femeie care a aparut pe coperta revistei Vogue. Cum a reușit sa patrunda intr-o meserie considerata „a barbaților” și cum vrea sa duca tradiția mai departe.

- Prins de autoritați in primavara lui 2020, barbatul a fost condamnat recentla 1 an și 6 luni de inchisoare. Mai avea o condamnare pentru furt calificat, scrie site-ul Alba24.ro.Fapta s-a petrecut in data de 20 septembrie 2020, dupa ora 21.00. Tanarul știa ca femeia locuiește singura deoarece in urma…

- Filmul "Cina perfecta", de Davide Minnella, o poveste italiana in care pasiunea este cuvantul cheie: pentru gastronomie, pentru o femeie temperamentala, pentru un barbat amestecat in afaceri dubioase, pentru prieteni si familie, va putea fi vazut in cinematografe din 17 martie.“Cina perfecta” este…

- Mai aproape de Oscar, dupa Premiul BAFTA obținut pe 19 februarie 2023, documentarul „Navalny” de Daniel Roher (producție CNN Films – HBO, disponibila pe HBO Max) face portretul unui erou contemporan incercand sa masoare cam de cat curaj ai nevoie ca sa-i ții piept lui Putin, chiar daca traiești in era…

- Dumitru „Țețe" Moraru, fostul mare portar de la Dinamo, Steaua și Sportul, admite ca a avut tot ce-și putea dori in comunism și dezvaluie cum a primit casa fostului director al Teatrului Nottara, Horia Lovinescu. Moraru a caștigat 5 campionate in Romania și 5 Cupe ale Romaniei. Emisiunea „Prietenii…

- „Ramon”, primul lungmetraj produs de Pavel Bartoș și regizat de Jesus del Cerro, ajunge la Arad. Pavel Bartoș, alaturi de regizorul Jesus del Cerro, vin... The post Pavel Bartoș vine la Arad cu filmul „Ramon” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Intamplarea unei profesoare din Turda sta la baza scenariului unui film maghiar, realizat de regizoarea Katalin Moldovai (”In lipsa de aer”), filmul fiind produs de “Magma Cinema”, cu sprijinul Institutului National de Film din Ungaria, realizat cu sprijinul Programului “Incubator” al Institutului National…