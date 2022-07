Cum poți face diferența între un cuțit cu adevărat bun și unul mai puțin bun? Cuțitul este unul dintre acele instrumente de bucatarie de care avem nevoie indiferent de cat de mare este pasiunea noastra pentru gatit sau cat de des alegem sa petrecem timp in bucatarie. Totuși, chiar și atunci cand nu gatești in mod frecvent, un cuțit care nu este suficient de bun, nu doar ca nu iți aduce rezultatele la care te aștepți (spre exemplu nu vei avea felii frumoase, egale) dar te poate pune chiar și in pericol. Indiferent cat de calitativ este un cuțit, o prima condiție este ca acesta sa fie ascuțit, ori de cate ori il folosești, pentru a nu te pune in pericol.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

