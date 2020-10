Cum poți cumpăra vechime în muncă retroactiv, pe 6 ani Guvernul a adoptat OUG 163/2020 prin care se prevede ca persoanele care mai au nevoie de vechime in munca pentru a se pensiona pot cumpara retroactiv vechime. De data aceasta, perioada pentru care se poate cumpara vechime este mai mare decat la ultima prevedere legislativa din 2016, similara acesteia. Acum se poate cumpara vechime din urma pentru șase ani in care persoana nu a lucrat. Conform calculelor GdS, sumele minime de plata catre Casa Județeana de Pensii Dolj nu sunt de neglijat. Cine se poate asigura retroactiv la pensii Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

