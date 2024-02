Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana atrage atentia cu privire la un nou mod de inselaciune propagat prin intermediul aplicatiilor mobile de relationare – „Apreciaza postari pentru bani!”, potrivit unui comunicat transmis duminica. „Politia Romana a descoperit o tendinta alarmanta de inselaciune care se raspandeste rapid…

- Liderul PSRM, Igor Dodon a comentat anunțul ministrului Economiei, de la finalul anului 2023, prin care a promis ca țara va deveni cea mai atractiva pentru investiții, pana in 2027. „Intenția, desigur, este buna, dar, de fapt, pozițiile financiare și economice externe ale țarii se deterioreaza. Mergem…

- Anul Dragonului de Lemn incepe la 10 februarie și ne ofera oportunitatea de a ne conecta cu forțele pozitive din Univers și de a ne indrepta cu incredere spre realizarea planurilor noastre. Se spune ca fiecare zodie trebuie sa aiba o planta in casa cu ocazia acestui an, care le va aduce noroc. Afla…

- Noul an vine cu surprize mari pentru unele zodii, care vor simțit ca renasc dupa un 2023 plin de prvocari. O zodie va avea mare noroc in luna februarie, cand astrele se aliniaza in favoarea voastra. Acești nativi vor fi, pur și simplu, ca un magnet la bani, care atrage bogația din toate direcțiile.…

- La mulți ani, 2024! Daca pana acum v-am spus care sunt tradițiile cele mai respectate de Sfantul Vasile și ce sa faci de Anul Nou ca sa ai parte de noroc și belșug in casa, ei bine, iata care sunt lucrurile pe care e bine sa le eviți ca sa nu ai ghinion in urmatoarele 12 luni. Ce sa nu faci de Sfantul…

- Specialiștii in Feng Shui vin cu sfaturi esențiale și ne explica de ce joaca un rol atat de important culoarea portofelului in care ne pastram banii zilnic. De aceea, trebuie sa ținem cont de anumite lucruri, daca vrem sa avem parte de finanțe in anul care urmeaza. Ca sa incepem 2024 in forța, iata…

- Persoanele care vor sa ajute la a pune pe masa celor sarmani bucate de sarbatori o pot face prin donații catre Banca Regionala pentru Alimente Timișoara. Incepand de azi, 4 decembrie, și pana in 31 decembrie, cei care vor sa fie alaturi de persoanele vulnerabile pot pune alimente intr-unul din coșurile…