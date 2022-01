Cum poti alege anvelope online de calitate de fiecare data? Atunci cand alegi un set de anvelope auto, acestea pot afecta capacitatea de conducere. De aceea, trebuie sa te asiguri ca alegi un model potrivit cu autovehiculul si cu conditiile meteo actuale. In caz contrar, vei intampina raspunsuri mai grele la viraje, precum si sa existe frane anevoioase. Tine cont de sfaturile de mai jos pentru a fi sigur ca nu intampini dificultati! Care sunt dimensiunile potrivite? In cele mai multe situatii, exista doar una sau cateva dimensiuni omologate si le vei gasi in cartea tehnica. Totusi, mai poti afla aceasta informatie din capacul de la rezervor sau din usa… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul printre puținele dispozitive termice care exceleaza la capitolul design și randament este magicul șemineu pe lemne. Tocmai din acest motiv și a multor alte avantaje legate de rolul funcțional, dar și decorativ, șemineele și-au gasit loc foarte ușor in lista cu dorințe a clienților care cauta o…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca in coaliție trebuie gasita o soluție, in ceea ce privește certificatul verde, care pe de o parte corespunde cerințelor medicale, pe de alta parte acopera tot ce inseamna drepturile constituționale. Kelemen Hunor a zis despre disensiunile din coaliție pe tema…

- Cum poți transforma o zi de miercuri obișnuita intr-una diferita, cu adevarat speciala? Cu un concert emoționant susținut de direcția 5, transmis live pe YouTube, dar și pe paginile de Social Media ale band-ului și ale casei de discuri Cat Music. Pe 17 noiembrie, incepand cu ora 19:00, fanii vor putea…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a admis, luni, ca singura soluție pentru o alianța care ar avea majoritate in Parlament este cu PSD, nu cu USR. Rareș Bogdan susține ca negocierile cu USR raman deschise, dar matematica arata clar ca cea mai simpla soluție e alaturi de PSD. Liderul PNL a prezentat…

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, la Digi24, ca USR nu susține propunerea AUR de inițierea demersurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis:”Romania are nevoie acum de un guvern care sa scoata țara din criza. Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele…

- Unul dintre cele mai bune telefoane mobile la prețuri accesibile care au fost lansate anul acesta in Europa este Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Un telefon „de buget” care ofera multe, cum ar fi un ecran uimitor și o camera de inalta rezoluție. Acum succesorul acestui mobil urmeaza sa apara.Un utilizator…

- Fostul secretar de stat de la Ministerul Justiției Nicolae Eșanu susține ca instituitrea starii de urgența nu este neaparat necesara. In opinia lui, este suficient ca Parlamentul sa adopte in regim de urgența o lege speciala care sa permita alocarea banilor pentru a procura gaz.

- Elevii din Romania trebuie sa mearga neaparat la școala in ciuda crizei sanitare, spune ministrul interimar al Educatiei, Sorin Campeanu. Motivul este faptul ca mulți copii traiesc in mediul rural și nu au acces la internet de calitate, iar trecerea in online inseamna ruperea completa de educație.…