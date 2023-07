Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre marii dezvoltatori de proiecte și construcții din lume iși restrange activitatea din Romania și, pe cale de consecința, zeci de muncitori romani iși vor pierde locurile de munca. Compania suedeza Skanska Construction va disponibiliza angajații din Romania, fiind nevoita sa-și restranga activitatea…

- Comunicat de presa Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, avand in vedere angajamentul de realizare a integrarii in structurile europene, dar și pozi'ia geografica -granița a Uniunii Europene, Romania trebuie sa realizeze o monitorizare activa a produselor care circula pe piața…

- Povestea brandului Nissa, unul dintre cele mai cunoscute și indragite branduri din lumea modei feminine, evolueaza catre o noua etapa de maturitate si eficienta odata cu sosirea unui nou director de producție și deschiderea, in viitor, a unei noi fabrici la Craiova. Brandul de imbracaminte Nissa se…

- „Noi de doi ani facem anual un studiu, care este un mod de a masura interesul investitorilor de retail, precum si tendintele in piata. Este primul demers facut in piata de capital care targeteaza investitorii de retail si noi vrem ca acest studiu sa fie un reper important in piata pentru a ajuta companiile,…

- Investițiile pe piața imobiliara din Romania au depașit 1,26 miliarde de euro in 2022, Bucureștiul inregistrand aproximativ 888 milioane euro, mai mult de jumatate din valoarea acestora Raport Crosspoint Pe parcursul unui 2022 tumultuos, marcat de instabilitate politica și economica la nivel global,…

- Senatorul PNL Florin Citu scrie, miercuri, pe Facebook, ca efectele pe termen scurt ale plafonarii pretului pentru RCA sunt faptul ca preturile RCA vor exploda, o mare parte dintre companii vor renunta sa mai vanda RCA si o companie sau doua vor iesi de pe piata din Romania.”Efecte pe termen…

- ”Investitiile imobiliare din primul trimestru 2023 depasesc 153 milioane euro si sunt mai mari cu 72% fata de aceeasi perioada a anului trecut”, potrivit unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membra in Alianta BNP Paribas Real Estate. Cel mai performant sector in atragerea investitorilor…