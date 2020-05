Stiri pe aceeasi tema

- In frenezia achiziționarii de maști, mulți oameni neglijeaza aspecte importante legate de tipul de protecție oferit de acestea și recomandarile producatorilor. „De cele mai multe ori, oamenii ne intreaba cat costa, dar nu și ce tipuri de maști avem“, spune un distribuitor de maști medicale, care transmite…

- Maștile specializate trebuie pastrate pentru personalul medical dar, cu puțina grija, se pot confecționa maști care ofera o protecție comparabila cu cele chirurgicale. Cea mai buna soluție pare a fi bumbacul: fie dens și impaturit de 4 ori, fie matlasat.Acest articol face parte dintr-o serie de articole…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, simpla purtare a maștilor nu asigura o protecție eficienta decat in condițiile in care sunt respectate unele reguli, cum ar fi: *Maștile simple chirurgicale au o protecție net superioara celor textile. *Purtarea de maști textile poate ajuta la reducerea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis un mesaj in care susține ca maștile de protecție nu reprezinta soluția pentru oprirea pandemiei de Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat, in timpul unei conferințe de presa, ca maștile nu sunt „soluția miracol” in lupta cu…

- Purtarea unei masti de protectie in spatiul public a devenit obligatorie, atat in unele tari europene, cat si in unele judete din Romania, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii continua sa recomande ca doar persoanele bolnave sau cele care ingrijesc pe acestea sa foloseasca o masca. In acest context,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca noul coronavirus nu se transmite prin aer. Așadar, maștile de protecție nu sunt necesare unei persoane care nu are virusul și nu intra in contact cu o persoana infectata. Potrivit celui mai nou studiu realizat de OMS, Covid-19 se poate transmite prin tuse…