Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, transmite ca, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai bine asupra produselor pe care vor sa le cumpere si sa acorde atentie tuturor detaliilor. "GRATIS este doar cașcavalul din cursa de […]