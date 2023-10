Veniturile online sunt veniturile generate prin intermediul activitaților desfașurate pe internet. Aceste venituri pot proveni dintr-o varietate de surse și activitați online, iar modalitațile prin care oamenii pot caștiga bani astfel sunt extrem de diverse. Unul dintre cele mai notabile exemple in acest sens consta in comerțul electronic (e-commerce). Veniturile online, in cazul deținerii unui business parțial sau integral digitalizat, pot fi generate prin vanzarea produselor sau serviciilor pe internet. Acest lucru poate implica gestionarea unui magazin online, vanzarea de produse pe platforme…