Imagini din interiorul școlii din Makiivka, in estul Ucrainei, folosita de soldații ruși drept cazarma, au aparut pe rețelele de socializare. In fotografii se vede ca soldații ruși organizasera o petrecere de Revelion in salile școlii și petreceau cu puțin timp inainte ca școala sa fie lovita de rachetele HIMARS și ștearsa de pe fața pamantului. Imaginile aparute pe mai multe conturi de Twitter au fost facute de soldații ruși de la Makiivka și distribuite pe diverse grupuri de discuții și rețele sociale din Rusia, de unde au fost preluate. „Soldații ruși din Makiivka au facut o petrecere de Revelion.…