Se intampla ca, atunci cand cumparam roșii, sa consumam cateva imediat ce ajungem acasa, sau sa facem o salata, iar mai apoi sa le lasam, fie in bucatarie, pe blat, fie in frigider. Uneori, chiar și a doua zi, observam ca deja s-au inmuiat și nu mai sunt chiar bune de consumat. Cum pastrezi roșiile ca sa reziste cat mai mult timp. Motivul pentru care nu trebuie sa le pui, in niciun caz, la frigider.