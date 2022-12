Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de oameni de pe tot globul se pregatesc sa intampine anul 2023 cu primul Revelion fara restrictii impuse de pandemia de coronavirus, dupa doi ani in care COVID-19 a afectat festivitatile de Anul Nou, noteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O ampla petrecere va fi organizata de Revelion pentru locuitorii din Sfantu Gheorghe și pentru toți cei care decid sa viziteze orasul in ultima zi a anului. Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe și Casa de Cultura „Konya Adam" organizeaza festivitațile la trecerea in Anul Nou, festivitați care vor incepe…

- Bacauanii vor putea asista in noaptea de Revelion la un spectacol de artificii lansate de la Insula de Agrement. Pentru al treilea an, Primaria Bacau nu organizeaza concertul tradițional din centrul orașului. Astfel, la trecerea dintre ani, Municipiul Bacau organizeaza un spectacol de artificii „dublat…

- Alexandra Stan, Dirty Nano, Pascal Junior si Robert Georgescu amp; White vor crea o atmosfera de neuitat in Piata Ovidiu in noaptea dintre ani. Evenimentul organizat de Primaria Municipiului Constanta va debuta la ora 21:00. Cei care doresc sa intampine Anul Nou in Piata Ovidiu vor avea parte de un…

- Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten (foto medalion) intr-un comentariu publicat acum doua zile in cotidianul german Tagesspiegel, informeaza DPA, preluata de Agerpres. „Ne confruntam cu primul val…

- Noaptea dintre ani va fi marcata la Iași, pe scena din fața Palatului Culturii, printr-un concert cu interpreți romani. In funcție de vreme, de Revelion, va fi și un spectacol de focuri de artificii sau de lasere prin intermediul unor drone, a mai spus edilul Mihai Chirica: Mihai Chirica: Vom avea un…

- USR a vrut ca anul acesta spectacolul organizat de Primaria Iași in noaptea de Revelion sa nu mai cuprinda artificii, ci drone, lumini și lasere. Primaria spune insa ca asta ar insemna un buget mai mare și, in plus, vremea nu le-ar permite dronelor sa zboare. De aici, a pornit o contra intre consilierii…