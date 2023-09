Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat. Vedeta susține ca fostul ei partener de viața este in casa amantei, unde este supravegheat la orice pas. Bruneta a facut dezvaluiri neașteptate dupa ce au decis sa mearga pe drumuri separate in viața.

- Veste șoc in scandalul momentului din showbiz! In timp ce toata lumea așteapta decizia finala in cazul partajului dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf, o informație obținuta de reporterii Xtra Night Show a contrazis tot ce se știa pana acum! Se pare ca Alex Ashraf nu mai este acționar la clinica deținuta…

- Oana Zavoranu il acuza pe fostul ei soț, Alex Ashraf, ca i-a cheltuit toți banii cu amanta. Vedeta susține ca acesta i-a luat suma de 162.000 de euro pentru a-i cumpara mașina și casa amantei. Iata ce declarații a facut vedeta!

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf și-au dorit sa devina parinți, in urma cu mai mulți ani. Vedeta planuia sa apeleze la o mama surogat pentru a-și vedea visul cu ochii, fiindu-i teama de momentul nașterii.

- Oana Zavoranu a confirmat faptul ca ea și Alex Ashraf nu mai sunt casatoriți, cei doi au decis sa divorțeze de ceva timp. Vedeta a scrie un mesaj pe rețelele de socializare care confirma zvonul.

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Alex Ashraf a facut primele declarații dupa ce site-ul Spynews a scris ca acesta a divorțat de Oana Zavoranu și ca deja s-a mutat la amanta. In urma cu fix o luna, vedeta ii declara public iubirea soțului, intr-o postare pe Instagram. „Cand dragostea este adevarata, nu exista nimic sa o poata invinge”.…

- Oana Zavoranu și soțul ei, Alex Ashraf, s-au fotografiat intr-o ipostaza romantica dupa ce s-a zvonit ca nu mai formeaza un cuplu. Mai mult, vedeta i-a facut partenerului sau și o declarație de dragoste pe rețelele sociale.