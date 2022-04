Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi este mereu atent cand vine vorbe de familia lui și ii face toate poftele fiicei sale, Ingrid. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului selecționer și l-au surprins in compania micuței lui.

- Alexandru Pițurca și Cristina Ich formeaza un cuplu de milioane, iar cei indragostiți au un copil impreuna de care se ocupa in totalitate. Fostul fotbalist a fost surprins de catre paparazzii SpyNews.ro pe strazile din Capitala, iar gesturile pe care le-a facut arata ca a uitat de bunele maniere. Ce…

- Bianca Dragușanu este o mamica grijulie și responsabila, iar atunci cand are timp liber il petrece in compania fiicei sale, Sofia. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini de senzație cu cele doua la un restaurant de lux din Capitala.

- Cum sa iți inchei mai frumos saptamana daca nu la un restaurant alaturi de familie și de cei dragi?! Sorin Brotnei de la Akcent și-a luat fiica și soția și le-a dus intr-un local de fițe din Capitala. Ei bine, lucrurile au mers ca pe roate, pana cand cantarețul a parut sa fie un pic ”depașit” de comportamentul…

- Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan și a fostului baschetbalist, Tiberiu Dumitrescu, a scos la iveala detalii neștiute din viața ei. Tanara de 22 de ani a vorbit la Xtra Night Show despre sacrificiile pe care le-a facut in cariera, dar și despre cat de greu i-a fost sa se mute in America. „Am terminat…

- Razvan Burleanu este președintele Federației Romane de Fotbal inca din anul 2014. El a fost surprins zilele acestea de paparazzii SpyNews cum și-a luat hainele dintr-o curațatorie din Capitala. Viața de președinte al Federației Romane de Fotbal este foarte solicitanta și timpul este un factor foarte…

- In ultima perioada, toata lumea a vorbit despre transformarea miraculoasa a lui Shiloh, care a renunțat la stilul masculin și a devenit o adevarata domnișoara. Insa și Vivienne ii calca pe urme. Adolescenta in varsta de 13 ani impresioneaza cu trasaturile sale deosebite.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere Primariei Capitalei si Guvernului sa desfiinteze STB si sa-i scoata traseele la licitatie, in conditiile in care ”situatia transportului public de persoane a scapat de sub controlul autoritatilor” in Bucuresti. Solicitarea…