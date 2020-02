Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua continua seria transformarilor si vrea cu tot dinadinsul sa devina cea mai buna versiune a ei. Dupa cateva operatii estetice, acum manelista s-a pus serios pe treaba și petrece ore in șir la sala de sport.

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai frumoase și iubite cantarețe din muzica de petrecere, nu a ramas indiferenta in scandalul momentului și nu a avut nicio reținere sa-și exprime punctul de vedere pe Instagram, cu privire la cearta dintre Alex Velea și Abi Talent. Cantareața a povestit pe contul…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au impacat, din nou. Cei doi au plecat in vacanța, acolo unde au reușit sa petreaca momente frumoase impreuna și sa-și impartașeasca iubirea unul altuia. Mai mult, artiștii au decis sa le transmita și fanilor cat de mult se iubesc.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Aceasta are zeci de concerte pe an, iar admiratorii se intrec in complimente pe pagina sa de socializare. Chiar daca are o cariera de succes, vedeta nu exclude sa se gandeasca la un copil.

- La scurt timp dupa ce spynews.ro v-a spus, in exclusivitate ca sursele din anturajul lui Carmen de la Salciua și Culița Sterp spun ca cei doi s-au desparțit din nou, artistul a avut prima reacție.

- Carmen de la Salciua nu este apreciata doar pentru vocea ei, ci și pentru felul in care arata. Artista, din ce in ce mai iubita de fani, s-a pozat la sala, in colanți. Cum arata iubita lui Culița Sterp? Carmen de la Salciua s-a pozat la sala, in colanți Carmen de la Salciua și Culița […] The post Carmen…