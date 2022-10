Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri american de origine romana, Onisim Dorneanu, accelereaza demersurile de transfer ale unor activitați de business din SUA catre Romania. Planurile investiționale au atras atenția pieței imobiliare din Romania, avand in vedere parteneriatele și fondurile de investiții vehiculate de afaceristul…

- ”Ieri am putut sa ne bucuram de cifrele pe care Banca Nationala a Romaniei le-a furnizat in ceea ce priveste valoarea investitiilor straine directe in economia Romaniei si procentul este unul cat se poate de semnificativ: 43.7% comparat cu anul trecut. In valoare nominala discutam de 5,5 miliarde de…

- O greșeala flagranta. Legatura existenta intre prețul gazului si deja infamul TTF (Title Transfer Facility) din Amsterdam se dovedește a fi cea mai mare catastrofa in sistemele de reglementare ale UE, scrie Il Fatto Quotidiano.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, cu ocazia noulu an școlar, ca dupa doi ani, școlile și gradinițele sunt deschise fara restricții, aceasta fiind normalitatea pentru milioane de elevi din toata țara. Cu multa emotie si speranta, cu soapte de incurajare la ureche si fara separare la gardurile…

- Pe langa criza economica generala care incepe sa se resimta in Uniunea Europeana exista criza energetica și, cel puțin pe plan mondial, o criza alimentara. "Nici noi nu scapam de efectele acestora", a precizat primarul Soos Zoltan intr-o conferința de presa desfașurata miercuri, 3 august, de la in sala…

- Oligarhul Machitski concediaza masiv la ALRO. Vitali Machitski, cel care controleaza grupul ALRO Slatina, va concedia peste 1.200 de romani pana la finalul anului. Totodata, va suspenda temporar activitatea la producatorul de alumina ALUM, din Tulcea, pentru o perioada de 17 luni. La Slatina, au fost…

- Salrom este singurul producator de sare din Romania si are aproximativ 1.500 de angajati. “La initiativa Ministerului Economiei a fost aprobat Memorandumul privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor Societatii Nationale a Sarii printr-o…

- Antreprenorul de succes, Horia Cardoș, dezvaluie publicației “ Business Magazin ” ca țintește sa ajunga cu Agroland la o cifra de afaceri de 100 de milioane de Euro, asta in condițiile in care in 2007 se gandea sa vanda business-ul cu 25.000 de Euro. A oferit tinerilor aspiranți zece recomandari pentru…