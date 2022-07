Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul face modificari in Codul Fiscal, iar incepand cu anul viitor va crește acciza la alcool și tutun, ceea ce va insemna o creștere substanțiala a prețului țigarilor și alcoolului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul Partidului Miscarea Populara, apreciaza ca modificarile Codului Fiscal pe care doreste sa le opereze Guvernul PSD – PNL – UDMR vor grabi intrarea Romaniei in recesiune, vor rupe echilibrele macroeconomice si vor conduce la saracirea romanilor care lucreaza in sectorul…

- In ședințe paralele PSD și PNL au discutat viitoarele modificari la Codul Fiscal. Astfel TVA urmeaza sa creasca la o serie de produse și servicii, in domeniul HORECA. Iar taxe mai mari se vor regasi și pe dividende, tutun și alcool. Cea mai mare modificare vizeaza insa jocurile de noroc, unde impozitul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a prezentat liberalilor reuniti in sedinta BPN discutiile din interiorul coalitiei privind modificarea Codului Fiscal, potrivit unor surse, mai multe masuri fiind agreate de principiu, precum marirea accizelor la alcool si tutun, TVA de 19% pentru bauturile cu zahar…

- Presedintele PNL le-a transmis colegilor din partid ca in coalitie s-a aprobat eliminarea unor exceptii din Codul Fiscal, necesare pentru ajustarea fiscala. Astfel, s-a convenit marirea accizelor la alcool si tutun, TVA de 19% pentru bauturile cu zahar si impozit de 40% pentru jocurile de noroc. De…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre masurile asteptate in coalitie privind modificarea Codului Fiscal, in privinta introducerii impozitului progresiv, ca ”nu putem sa venim acum sa spunem ca schimbam Codul Fiscal in plina criza, cand…

- “Sper ca saptamana aceasta, coalitia sa iasa cu o decizie. In discutia care se poarta este vorba foarte mult de ajustare. Ajustarea unor facilitati, astfel incat ele sa raspunda nevoii de dezvoltare economica, pe de o parte, iar pe de alta parte cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici”,…

- “Cota unica este, fara discutie, sistemul de impozitare care a adus foarte mult progres in Romania. In 2004, cand a fost introdusa cota unica, aveam un impozit progresiv, cota maxima era 40%, evaziunea fiscala era in floare, oamenii incercau sa gaseasca tot felul de variante ca sa-si mascheze veniturile,…