Cum montezi corect plinta pentru parchet Operația imediat urmatoare montarii unui parchet este montarea de plinta pentru parchet peste tot pe unde a fost montat acesta. Excepție o fac locurile de la pragul ușii, unde dupa caz se poate monta plinta sau nu, funcție de distanța pe inalțime și ușa la inchidere. O alta excepție de la montare este zona in care țevile pentru incalzire sunt amplasate prea jos, iar plinta pentru parchet nu se poate monta in zona respectiva. In rest, așa cum am amintit anterior, plinta este recomandata pentru toata suprafața in care a fost montat parchetul. Ce este plinta pentru parchet? A monta plinta este poate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

