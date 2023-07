Cum îți protejezi mașina pe caniculă Canicula extrema afecteaza și mașinile, soarele puternic fiind unul dintre „dușmanii” mașinii. Printre efecte pot fi enumerate decolorarea vopselei, deteriorarea cauciucului, decolorarea tapițeriei de stofa sau de piele și multe altele. Atunci cand mașina este expusa razelor UV, caroseria absoarbe o cantitate foarte mare de aer cald. Odata ce temperatura din interiorul automobilului crește, materialele mai sensibile ale tapițeriei pot avea de suferit. Pielea, vinilul sau plasticul din care sunt realizate diversele elemente dinauntrul mașinii tale vor avea cu siguranța de suferit daca nu ții cont… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

