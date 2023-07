Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit ieri, 23 iunie, la un accident rutier produs pe strada Faget din municipiu. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca un autoturism condus de catre un barbat de 45 de ani din Sighetu Marmației, a intrat in coliziune fața spate cu o autospeciala din…

- Un obiect neidentificat cazut din cer a lovit o mașina. Obiectul de forma cilindrica parea a fi foarte fierbinte și din el se scurgea un lichid negru. Obiectul a lovit acoperișul mașinii, care era parcat in garajul unei reședințe din Santos, pe coasta statului Sao Paulo, declanșandu-i alarma.

- Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Racu, din judetul Harghita. In accident au fost implicate trenul Regio 4501, care circula pe ruta Brașov- Gheorgheni și un autoturism, care a fost lovit in plin de tren.

- O mașina care a aparținut Casei Regale a Marii Britanii a ajuns la RAR Iași. Proprietarul spune ca este chiar automobilul in care se afla prințesa britanica Anne cand un barbat a incercat sa o rapeasca, in 1974, potrivit Registrului Auto Roman.

- Un barbat din Geoagiu a anunțat poliția pentru ca și-a gasit mașina, ce era parcata in zona unde locuia, lovita de o alta mașina, in partea din stanga-spate. In urma reclamațiilor facute, polițiștii au identificat faptașul in persoana unui șofer ce avea o alcoolemie de peste 1,6 in aerul expirat.…

- La 109 de ani, Vincent Dransfield inca se plimba cu mașina prin oraș, in fiecare zi, pentru a-și face cumparaturile sau a-și lua pranzul. Locuiește in Little Falls, New Jersey, inca din 1945.

- Un dispecer de la 112 e cercetat dupa ce i-a spus unui barbat care a anunțat ca are o bomba sub mașina, sa o aduca la poliție. Politistii care au preluat cazul sunt anchetati si ei, dupa ce au dus dispozitivul intr-un birou și l-au analizat. Un dispecer de la 112 și doi politisti de la Sectia 23 sunt…

- Nu este liniste in Israel. Cu nici 48 de ore inainte de marea sarbatoare a crestinatatii, un om a fost ucis, iar sapte, raniti, la Tel Aviv, intr-un atac terorist. Un barbat a intrat cu masina intr-un grup de turisti care venisera special, sa celebreze Invierea Domnului.