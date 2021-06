Cum îți dai seama că suferi de o afecțiune periculoasă. Testul care îți poate salva viața (VIDEO) O afecțiune medicala periculoasa poate fi dovedita de un test simplu, ce implica doar degetul mare și palma. Acest test ar putea oferi detalii importante. Este vorba despre anevrism aortic, o afecțiune ce poate fi mortala și care, de obicei, nu prezinta simptome. Acesta este cauzat de o umflatura anormala a peretelui unui vas de sange major și, potrivit statisticilor, aceasta boala ucide zeci de mii de oameni din intreaga lume in fiecare an. Identificat la timp, insa, anevrismul aortic poate fi ținut sub control prin tratament ori se poate interveni chirurgical. Din pacate, insa, cei mai mulți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

