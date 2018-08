Cum iti alegi cea mai potrivita bicicleta. Acum si la reducere! Cei care nu stiu prea multe despre biciclete, dar si-ar dori una cu care sa se plimbe prin oras sau cu care sa mearga din cand in cand la serviciu, ar putea intampina o serie de greutati la alegerea celei mai potrivite biciclete. Sunt cateva elemente importante de care trebuie tinut cont.



Mersul pe bicicleta a devenit unul dintre cele mai comode modalitati de deplasare. Cu bicicleta te poti strecura usor prin trafic, nu ai atat de multe probleme in ceea ce priveste parcarea si, in plus, este si o varianta ieftina si sanatoasa de transport. Cu alte cuvinte, bicicleta devine mai mult decat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

