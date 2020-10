Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump, 74 de ani, a anunțat ca este infectat cu noul coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. „In aceasta seara, Prima Doamna și cu mine am fost testați pozitiv la COVID-19. Vom incepe carantina și recuperarea…

- Melania Trump a reacționat pe Twitter, la scurt timp dupa ce președintele american a anunțat pe aceeași rețea de socializare ca au fost infectați cu COVID-19. Melania Trump, in varsta de 50 de ani, a anunțat ca ea și soțul sau se simt bine și ca se afla in carantina la Casa Alba. ”Așa cum prea mulți…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain…

- Doua rețele de socializare il „cenzureaza” pe președintele american Donald Trump, acuzat ca incalca regulile. Facebook și Twitter il sancționeaza pe Trump pentru postarile care conțin informații eronate despre coronavirus. Companiile de socializare au precizat in ultimele luni ca nu vor mai tolera dezinformarea…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.