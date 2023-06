Cum își câștiga traiul Shurubel înainte să devină vedetă Pro TV. Primii bani i-a făcut reparând… De cand a venit la ”Vorbește lumea”, Shurubel viața i s-a schimbat total. Inainte sa ajunga in preferințele telespectatorilor emisiunilor de divertisment zilnice, prezentatorul Pro TV, pe numele sau Andrei Lacatuș, s-a ocupat cu arepaaratul și nsamblatul calculatoarelor. Și asta din adolescența, din clasa a X-a. ”Prindeam o placa de baza, un procesor, un hard disk și alte componente, și construiam din ele unitatea completa. Poate de asta imi place tot ce ține de tehnologie acum”, spune prezentatorul emisiunii ”Vorbește lumea” despre cum a facut primii bani, despre care spune ca are o relație lejera.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

